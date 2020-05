Duelle mit gemischten Gefühlen

Der Österreicher Walter Hofer ist Renndirektor der Skispringer und ein absoluter Fan der gemischten Gefühle. Für ihn hat dieser Bewerb auch praktische Auswirkungen auf seine Arbeit. „Wir haben bei einem Teambewerb der Herren noch nie so viele Teams am Start gehabt wie beim Mixed-Bewerb im Sommer“, sagte er beim Weltcup-Auftakt im November in Lillehammer. Hofer: „Es ist für einige Länder leichter, zwei gute Herren und zwei gute Damen zu stellen als vier Herren.“ Hofer ist ein Befürworter der gemeinsamen Sache. Der wurde in Lillehammer auch im Winter Weltcupstatus verliehen.

Die Weltcuppremiere im Winter ging für die Österreicher allerdings in die Hose. Ganz allein in die von Andreas Kofler. Der wurde wegen eines zu großen Sprunganzugs in Lillehammer disqualifiziert, die Österreicher waren chancenlos.

Nun kommt es erstmals bei einer Weltmeisterschaft zu gemischten Gefühlen im Auslauf. Damit folgt die FIS einem sportlichen Trend.