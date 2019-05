Duell mit den Fivers: Wer Krems zum Favoriten formte

Ein Derby ist nicht immer nur an den Ort gebunden. Zwischen Krems und Wien-Margareten liegen 85 Autobahnkilometer, und dennoch verbindet diese beiden Orte im österreichischen Handball etwas ganz Besonderes. Für viele war es DAS Derby im Osten, wenn der UHK aus der Wachau auf die Fivers traf.

Heute, Dienstag, gibt es in der Hollgasse in Margareten das nächste Kräftemessen der beiden Klubs (18.15 Uhr/live ORF Sport +) – womöglich ist es das letzte in dieser Saison. Denn die Kremser haben in der Halbfinalserie (best of three) vorgelegt, mit einem weiteren Sieg in Wien kann der Cupsieger den Finaleinzug in der Liga perfekt machen und weiterhin vom Double träumen.