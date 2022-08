Drogenfund: US-Basketball-Star Griner in Russland schuldig gesprochen

Griner war am 17. Februar auf dem Moskauer Flughafen Scheremetjewo festgenommen worden, nachdem Vape-Patronen mit Haschischöl in ihrem Gepäck entdeckt worden waren. Marihuana ist in Russland verboten. Seitdem saß Griner in Untersuchungshaft. Die 31-Jährige spielt seit 2014 für die russische Mannschaft UMMC Ekaterinburg. Die USA werfen Russland vor, der Prozess gegen Griner sei politisch motiviert.