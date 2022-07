Dritter Tour-Etappensieg für Pogacar, aber nur wenig Zeitgewinn

Es läuft einfach nicht in diesem Jahr für den zweifachen Titelverteidiger bei der Tour de France. Hatte Tadej Pogacar bereits vor der Schlusswoche bei der 109. Auflage der Frankreich-Rundfahrt zwei Helfer verloren, erwischte es am Dienstag und Mittwoch die nächsten beiden: Der Spanier Marc Soler kämpfte sich mit Magen-Darm-Problemen durch die erste der drei Pyrenäen-Etappen, verpasste das Zeitlimit und musste das Rennen verlassen. Und dem Polen Rafal Majka riss die Kette im letzten Anstieg, er erlitt eine Verletzung am rechten Oberschenkel und trat am Mittwoch auch nicht mehr an.

Ein Trio sollte somit den 23-jährigen Gesamtzweiten aus Slowenien im Duell mit dem führenden Dänen Jonas Vingegaard unterstützen. Auf den 129,7 Kilometern zwischen St-Gaudens und Peyragudes waren zwei Anstiege der ersten Kategorie und das steile Finale hinauf ins Ziel zu erklimmen. Die Auffahrt zur Hourquette d’Ancizan – die zweite des Tages – sorgte für eine erste Bereinigung im Gesamtklassement, mit Adam Yates konnte der Gesamtsiebente vom Team Ineos nicht mehr mithalten, am Col de Val Louron-Azet verloren auch David Gaudu (FRA/5./ Groupama-FDJ) und Nairo Quintana (COL/4./Arkéa-Samsic) den Anschluss.