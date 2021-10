Drei Mal Silber für Gewichtheberin Sarah Fischer

Die österreichische Olympia-Zehnte Sarah Fischer hat am Samstag bei den U-23-Europameisterschaften im Gewichtheben in Rovaniemi drei Silbermedaillen geholt - im Reißen, Stoßen und Zweikampf. Der 20-jährigen Niederösterreicherin reichten in der Klasse bis 87 Kilogramm unter fünf Teilnehmerinnen dafür jeweils die Anfangsgewichte, wobei sie die 93 kg im Reißen im zweiten sowie die 117 kg im Stoßen im dritten Versuch zur Hochstrecke brachte.

Die Russin Darja Akmerowa gewann überlegen mit 110 Kilo im Reißen, 135 im Stoßen und 245 Kilo im Zweikampf.