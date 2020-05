Dreher gewinnt Reit-Derby

Am Samstag war in Wien wieder Derby-Zeit. Nicht in der Generali Arena oder im Hanappi-Stadion, sondern in der Stadthalle im 15. Bezirk.

Steve Guerdat war übrigens als Titelverteidiger angetreten. Und der Weltbeste kam auf Sidney VIII mit zwölf anderen Reitern aus insgesamt acht verschiedenen Nationen ins Stechen. Dort war aber der Deutsche Hans-Dieter Dreher auf Embassy der Flinkste und gewann damit erstmals den Ritt über die Wiener Sehenswürdigkeiten. Guerdat wurde Zweiter, sein Landsmann Beat Mändli auf Louis Dritter.