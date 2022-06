DP World Tour München: Sieg für Li Haotong, Lukas Nemecz 13.

Erst im Stechen wurde am Sonntag das DP-World-Tour-Turnier im GC Eichenried bei München entschieden, nachdem sich am letzten Tag der Belgier Thomas Pieters mit einer 67er-Runde noch an den führenden Chinesen Li Haotong (70) herangeschoben hatte.

266 Schläge hatte das Duo, und dann ging es schnell: Li brauchte auf der Par-fünf-Bahn vier Schläge, Pieters fünf, damit feierte der Chinese seinen dritten Erfolg auf der Tour.