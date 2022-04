Doppelsieg für Bora-hansgrohe bei der Tour de Romandie

Vorteil Rohan Dennis

Beschlossen wird die 75. Tour de Romandie am Sonntag mit einem Bergzeitfahren von Aigle nach Villars mit 15,8 Kilometern und 875 Metern Höhendifferenz. Nicht unbedingt das liebste Terrain von Rohan Dennis. Doch der Zeitfahr-Weltmeister der Jahre 2018 und 2019, der seit dieser Saison für Jumbo-Visma fährt, hat ja am Samstag gezeigt, dass auch in den Bergen mit ihm zu rechnen ist.

Die Österreicher hatten zu raufen an diesem Samstag: Felix Großschartner verlor mit 3:29 Minuten Rückstand seinen dritten Gesamtrang und fiel auf Platz 30 zurück, Hermann Pernsteiner (Bahrain-Victorious) wird an 38. Stelle notiert. Patrick Konrad und Gregor Mühlberger kamen gemeinsam mit 13:23 Minuten Rückstand ins Ziel.