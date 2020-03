35 Kilo Dopingmittel am Münchner Flughafen sichergestellt

Zöllner am Münchner Flughafen haben 35 Kilo Dopingmittel entdeckt. Nach Angaben des Zolls vom Freitag befanden sich die Dopingmittel in sieben Paketen, die aus China über München an einen privaten Empfänger in Lettland verschickt wurden.

Bei den Substanzen handle es sich vor allem um Testosteron, sagte eine Sprecherin des Hauptzollamts München. Das Dopingmittel wurde sichergestellt, die Zollfahndung ermittelt.