Dominic Thiem verzichtet auf sein Doppel in Kitzbühel

Dominic Thiem hat sich nach Absprache mit dem Physiotherapeuten der ATP-Tour dazu entschlossen, sein Antreten im Doppel-Viertelfinale am Donnerstag von Kitzbühel mit Dennis Novak abzusagen. Beim 24-jährigen Niederösterreicher wurde eine Sehnenreizung in der rechten Schulter festgestellt. Schon allein im Hinblick auf die bevorstehenden Großturniere in Übersee ist dies auch eine Vorsichtsmaßnahme.

„Die Absage hat überhaupt nichts mit dem Einzel-Match vom Mittwoch (Niederlage gegen Martin Klizan, Anm.) zu tun und ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Dominic hat sich die Schulter hier behandeln lassen und soll den Schläger jetzt laut Auskunft des Physios für zwei bis drei Tage zur Seite stellen“, erklärte Trainer Günter Bresnik. Dadurch steigen Jürgen Melzer und sein deutscher Partner Philipp Petzschner kampflos ins Halbfinale auf.

Nächste Auftritte in Nordamerika

Thiems nächste Einsätze sind bei den Masters-1000-Turnieren in Toronto und Cincinnati, wo es um viele Punkte geht. Für Kitzbühel-Turnierdirektor Alexander Antonitsch ist die Entscheidung aber nachvollziehbar. „Ich habe Dominic noch nie so enttäuscht gesehen. Er hätte sehr gerne noch das Doppel gespielt. Letztendlich hat er aber die Entscheidung vom ATP-Physio und Günter Bresnik akzeptiert, vor allem hinsichtlich der Turniere, die jetzt anstehen.“