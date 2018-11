Dominic Thiem eiskalt von Roger Federer abserviert

Roger Federer, der nach seiner überraschenden Auftaktniederlage gegen Kei Nishikori von einigen Medien hart kritisiert wurde, genügte ein bestenfalls solider Abend, an seine Grenzen musste er nur in Ausnahmefällen gehen. „Es war wichtig, dass ich eine starke Reaktion auf den Auftakt gezeigt habe“, sagte ein erleichterter Federer. „Ich habe mich daran erinnert, weshalb ich hier bin – um gutes Tennis zu spielen.“

Auch Tausende Fans und der Veranstalter werden insgeheim erleichtert aufatmen. Der aktuell auf Weltranglistenposition drei geführte Superstar ist auch in seinem 20. Profijahr die größte Attraktion auf der ATP-Tour.

Einmal mehr stand er heuer in der Gunst der Tennisfans ganz oben, er gewann zum 16. Mal nacheinander die Auszeichnung für den beliebtesten Spieler auf der ATP-Tour. Dabei war der Tennissport in den vergangenen zwei Jahrzehnten nicht gerade arm an großen Persönlichkeiten ( Novak Djokovic, Rafael Nadal).

Für Dominic Thiem bedeutet die zweite Niederlage im zweiten Spiel aber noch nicht das Ende aller Hoffnungen auf die erstmalige Teilnahme am Halbfinale beim Kräftemessen der Jahresbesten. Der Niederösterreicher benötigt am Donnerstag gegen Kei Nishikori (15 Uhr MEZ/live Sky) einen Sieg und muss Stunden später auf Schützenhilfe vom weiter ungeschlagenen Kevin Anderson gegen Federer hoffen.