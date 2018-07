Djokovic steht nach Sieg über Nadal im Wimbledon-Finale

Das Herren-Finale in Wimbledon steht nach einem weiteren "Marathon-Match" fest: Nach Kevin Anderson, der sich am Freitag nach 6:36 Stunden in sein erstes Endspiel beim Rasen-Tennis-Klassiker gespielt hatte, gewann in der Fortsetzung am Samstag auch der Serbe Novak Djokovic gegen Rafael Nadal in fünf Sätzen mit 6:4,3:6,7:6(9),3:6,10:8. Auch dieses Match dauerte nicht weniger als 5:14 Stunden.