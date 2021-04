Djokovic nimmt nicht an Masters-Turnier in Madrid teil

Absage per Twitter

Der Tennis-Weltranglistenerste Novak Djokovic wird nächste Woche nicht beim Masters-1000-Turnier in Madrid antreten. Der 33-Jährige teilte per Twitter mit, sich gegen die Reise nach Spanien entschieden zu haben. Zuletzt war der Serbe vergangene Woche in Belgrad im Halbfinale ausgeschieden. Djokovic hatte in Madrid 2019 gewonnen, im Vorjahr ist das Turnier wegen Corona abgesagt worden. Der Niederösterreicher Dominic Thiem kehrt in der spanischen Hauptstadt auf die Tour zurück.