Weißhaidingers Wurf aus 22 Metern Höhe: "Noch nie so zittrige Beine"

Der offizielle Saisonstart erfolgt am Samstag im Rahmen des Austrian-Top-Meetings in St. Pölten, es folgen weitere in Eisenstadt, Graz und Andorf sowie die Staatsmeisterschaften in Wien. Die Auftritte in der Heimat will Weißhaidinger deshalb auch genießen, in der Vergangenheit konnte er sie ja lediglich zwischen den Diamond-League-Einsätzen "mitnehmen". Was internationale Einsätze betrifft, wolle man abwarten, Weißhaidinger hat nicht vor, heuer nochmals in ein Flugzeug zu steigen.