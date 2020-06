"Nach 100 Tagen endlich wieder Zuschauer im Stadion"

„Andere Sorgen“

Die größte Sportarena des Landes war zuletzt in der Gruppenphase der Champions League im Herbst drei Mal bis auf den letzten Platz ausverkauft. Heute erinnert sie an Heimspiele der Admira in der Südstadt, das Kräfteverhältnis mit dem Provinzklub Slaven Belupo ist indes mit Red Bull Salzburg gegen den SV Mattersburg zu vergleichen. Nach 37 Minuten steht es daher auch dank Bruno Petković humorlos 2:0.

„Die Leute haben im Moment ganz andere Sorgen“, weiß Davor, der eine Jahreskarte besitzt und das anfängliche Dahinplätschern der Partie mit Engelsgeduld erträgt. „Die einen haben keine Arbeit mehr, die anderen müssen auch am Abend arbeiten, um irgendwie über die Runden zu kommen. Viele haben auch einfach Angst.“

Zur Angst vor dem Virus käme die Angst vor den ständigen Nachbeben in Zagreb. Zur Bestätigung seiner These hat das Stadion nur 90 Minuten vor Spielbeginn wieder einmal gebebt, und das nicht wegen jubelnder Fans.

Die Bier- und Popcornverkäufer sind dennoch froh, dass sie endlich wieder ein Einkommen dank des Fußballs haben. Sie sind im Übrigen die einzigen im Stadion, die Masken tragen dürfen. Ja, richtig: dürfen. Denn das Vermummungsverbot ist den Behörden hier viel wichtiger als die Maskentragepflicht.