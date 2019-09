Die zweifache Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova kommt nach Linz

Erst Maria Sharapova, jetzt Petra Kvitova: Fast täglich freut sich Sandra Reichel als Direktorin des WTA-Turniers „Upper Austria Ladies Linz 2019“ über die Zusage eines Weltstars. Auf die heimischen Tennisfans wartet somit bei Österreichs bedeutendster Frauensportveranstaltung vom 6. bis 13.

Oktober in der Linzer TipsArena „Tennis-Kost vom Allerfeinsten.“ Und Sandra Reichel ist mächtig stolz: „Die Zusage von Petra Kvitova ist ganz toll, als zweifache Wimbledonsiegerin und ehemalige Nummer zwei der Welt gehört Petra zu den Allzeitgrößen im Damentennis.“

Auch Kvitova ist glücklich. “Ich freue mich sehr, wieder nach Linz zu kommen, wo ich im Jahr 2011 den Titel gewonnen habe. Meine Erinnerungen an diese Momente sind wunderbar und

es ist kein Geheimnis, dass ich gerne in der Halle spiele. So hoffe ich, dass ich mein bestes Tennis zeigen kann und bin voller Vorfreude auf eine großartige Woche“, erklärte die zweifache Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova, die derzeit Nummer sieben der WTA-Rangliste ist..

Jungstar könne kommen

Noch nicht aus dem Rennen ist auch US-Jungstar Coco Gauff. Die 15-Jährige müsste in der Qualifikation spielen, da sie aufgrund einer Altersregel der WTA schon alle ihre Wildcards aufgebraucht hat. Das gilt auch für Wildcards für die Qualifikation. Sollte sich das Feld in Linz also noch massiv weiter verstärken, könnte das einem möglichen Antreten des neuen Publikumslieblings entgegenstehen.