Die Welt gibt sich die Kugeln: Murmel-Rennen begeistern die Massen

„Es saugt uns in eine andere Welt, eine andere Dimension ohne Krieg, Elend und Negativität“, erklärte Dion Bakker dieser Tage gegenüber der New York Times. Schon seit 2006 lassen der Niederländer und sein Bruder in ihrem Youtube-Kanal „Jelle’s Marble Runs“ Glaskugeln durch Hindernisparcours rollen. Seit die Sportwelt wegen Corona still steht, geht’s plötzlich rund mit ihrem Kinderspiel.