Die ungeklärte Frage des Handschlags zwischen Hitler und Owens

Der dunkelhäutige Owens dominierte die Nazi-Spiele in Berlin 1936, und das Publikum verehrte ihn. Er gewann innerhalb von fünf Tagen vier Goldmedaillen – über 100 und 200 m, im Weitsprung und mit der US-Staffel über 4 x 100 m. „Bei Olympia über 100 m zu gewinnen, das war mein Traum“, sagte Owens später.

Owens und Hitler

Viele Geschichten ranken sich um die Tatsache, dass Adolf Hitler dem mehrfachen Sieger nicht die Hand reichte. So sagte etwa einmal der damalige Dolmetscher, der Owens bei den Spielen in Berlin begleitete: „Als wir circa 30 Meter entfernt waren und Hitler uns sah, stand er auf und mit ihm zwei SS-Gruppenführer und zwei Generäle und sie verließen eiligst den Hitler-Stand, um zu vermeiden, die Hand eines amerikanischen Goldmedaillensiegers und Negers zu berühren.“

Eine zweite Version der Geschichte lautet, dass Hitler Owens doch die Hand geschüttelt hat, allerdings abseits der meisten Kameras. In den 1960er Jahren soll Owens mit einem Foto des Handschlags zwischen ihm und Hitler versucht haben, die Legende zu bekämpfen. Sofern es dieses Foto tatsächlich gegeben hat, veröffentlicht wurde es nie.

Am wahrscheinlichsten ist, dass Hitler am ersten Wettkampftag ausschließlich den deutschen Athleten gratuliert hatte. Das dürfte ihm aber den Ärger des IOC eingebracht haben. Aus Gründen der Neutralität müsse er allen Gewinnern gratulieren - oder gar keinen. Hitler entschied sich für Letzteres und schüttelte gar keine Hände mehr. In Owens Autobiografie ist zu lesen, dass Hitler dem Athleten allerdings zugewinkt hat.