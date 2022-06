Die Tour-Herausforderer proben bei Dauphine ohne Pogacar

In Abwesenheit von Tadej Pogacar treffen ab Sonntag beim traditionellen Tour-Härtetest Dauphine-Kriterium einige andere Sieganwärter der Frankreich-Rundfahrt aufeinander. Allen voran schickt der Jumbo-Rennstall mit Primoz Roglic, Jonas Vingegaard und Wout van Aert mehrere Kapazunder ins Rennen, die einen Monat später auch bei der Tour wieder für Furore sorgen wollen.

Im Bora-Team werden Patrick Konrad und Lukas Pöstlberger weiter versuchen, sich nach schweren Stürzen im Frühjahr für die Tour zu empfehlen. Gregor Mühlberger tritt für Movistar an der Seite von Kapitän Enric Mas an. Seine wohl letzte Chance auf ein Tour-Ticket will der seit seinem schweren Dauphine-Sturz 2019 andauernd schwächelnde Ex-Tourserienchamp Chris Froome (Team Israel) wahrnehmen.