Die Stars der Darts-WM kommen 2020 drei Mal nach Österreich

In Österreich wird es im Jahr 2020 allerdings drei große Darts-Events geben. Das Turnier der PDC Europe findet wieder in Graz (1. bis 3. Mai) statt. Das Finale der World Series Tour steigt in Salzburg (18. bis 20. September). Und erstmals gibt es die Stars direkt in Wien zu sehen.

Die PDC Europe richtet auch die European Tour aus – im Jahr 2020 umfasst diese Events in Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Belgien, Ungarn, Tschechien und Gibraltar. Und der Verband setzt mit Gala-Veranstaltungen ein neues Konzept um. 13 dieser Galas soll es geben. Schon am 5. Jänner kommt es zum Wiedersehen von Michael van Gerwen und Peter Wright. Gleich nach der WM findet im deutschen Rust eine solche Gala statt.