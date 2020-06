Die Rekordjagd geht in die nächste Runde

Nein, nichts wurde es gestern mit dem Champions-League-Rekord. Cristiano Ronaldo muss sich weiterhin in Geduld üben und auf jenen Treffer warten, mit dem er in der Eliteliga Geschichte schreiben würde. Real Madrid besiegte am Dienstag zwar Liverpool mit 1:0 und steht fix im Achtelfinale, das Tor erzielte aber Karim Benzema (27.).

Die nächste Gelegenheit für seinen 71. Treffer hat der Portugiese am 26. November in Basel. 71 Tore – so viele hat mit Raúl ebenfalls ein (ehemaliger) Real-Star erzielt. "Hauptsache ist, dass wir gewonnen haben. Der Rekord wird schon noch fallen", sagt der 29-Jährige Real-Star, dessen Verein nach vier Gruppenspielen noch ohne Punkteverlust dasteht. Überhaupt ist Real in der Champions League das Maß aller Dinge: Der Titelverteidiger hat zuletzt im April dieses Jahres (Viertelfinale gegen Dortmund) verloren. Zuhause gab es die letzte Niederlage im April 2011 – ausgerechnet gegen Barcelona. Es war der zwölfte Sieg in einem Pflichtspiel in Folge.