Die Österreicher planen bei der WM den Gipfelsturm

Der mehrfache Weltcup-Gesamtsieger ist aber nicht die einzige heimische Hoffnung auf den Gipfelsieg. Auch eine österreichische Kletterin greift in Gijon nach einer Medaille. Magdalena Röck war in dieser WM-Saison bisher ein Muster an Konstanz und in der Steilwand die Sicherheit in Person. Die 20-jährige Tirolerin kraxelte noch in jedem Wettkampf auf das Stockerl und gewann zuletzt den Weltcup in Imst sowie den prestigeträchtigen Rock Master-Bewerb in Arco. "Wenn du immer auf dem Podest warst, dann muss das Ziel eine Medaille sein", weiß Magdalena Röck.