Die Multitalente: Wenn Frauen in zwei Sportarten brillieren

Lolo Jones (*1982) war eine Weltklasse-Athletin in der Leichtathletik und gewann mehrmals WM-Medaillen im Spint. Als Anschieberin im Bob wurde sie 2013 in St. Moritz mit dem Team der USA Weltmeisterin, 2014 nahm sie im Zweierbob an den Olympischen Spielen in Sotschi teil.