Die Luftwaffe beim Giro d'Italia: Ein Radrennen wurde militärisch

Während viele Athleten in Randsportarten das Militär zur Grundversorgungen nutzen, gibt es im westlich-kapitalistischen Spitzensport nur selten so offensichtliche Annäherungen an das Militär. Die Ausnahme machen die USA – zum Beispiel beim Footballfinale. Wenn dann die amerikanische Nationalhymne voller Pathos präsentiert wird und die US-Air-Force über das Stadion donnert, ist das Bild der patriotischen USA, die ihren Soldaten auf der ganzen Welt dankbar und voller Stolz huldigen, perfekt.