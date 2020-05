Die Herrin des Ringens

Dass ringende Frauen in etwa so verbreitet sind wie synchronschwimmende Männer, hat Gastl nicht weiter gestört. Ebenso wenig, dass sie von den Burschen, mit denen sich die erste Ringerin Tirols mangels Gegnerinnen anlegen musste, nur belächelt wurde. "Aber nur so lange, bis sie von mir eine auf die Papp'n bekommen haben", schmunzelt die Heeressportlerin.



Doch wer glaubt, Ringen sei eine einzige Spielwiese für Kraftlackel, Grobiane und Raufbolde, der irrt gewaltig. "Mit Kraft allein kommst du nicht weit", erklärt Gastl. "Es geht um Technik, Kondition, du brauchst auch einen kühlen Kopf und gute Nerven." Nur wer mit Fassung ringt, behält im Infight die Oberhand. Und wenn's einmal hart auf hart kommt, bleibt immer noch der Griff in die Trickkiste. "Manche bohren dem Gegner den Finger in den Kehlkopf", berichtet Gastl, "oder man biegt einfach schnell einen Finger des Gegners um."