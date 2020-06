Die Golf-Elite zu Gast in Atzenbrugg

In den vergangenen Jahre setzen die Turnierveranstalter noch auf teure Altstars wie John Daly. Den Amerikaner darf man sich als 46 Jahre alte Ausgabe von Marko Arnautovic mit sehr, sehr viel Geld vorstellen. Im Vorjahr wurde Daly disqualifiziert. Heuer sollen die österreichischen Golfer als Zugpferde genügen.

Bernd Wiesberger darf sich seit heuer Turniersieger auf der European Tour nennen, der Triumph in Südkorea brachte ihm 367.500 Euro ein. Zur Saisonmitte liegt er in der Preisgeld-Rangliste auf Platz 34, ein Startplatz beim Saisonfinale der 60 besten Golfer in Dubai ist ihm so gut wie sicher.

"Der Premierensieg war Karriere-drehend", sagt Wiesberger. Ein starker Satz. Nächste Woche wird er erstmals in den USA abschlagen. Der Turniererfolg bescherte ihm einen Startplatz bei der World Golf Championship. 8,5 Millionen Dollar werden in Ohio ausgespielt. "Das Leben als Golfer ist in den USA sehr angenehm."