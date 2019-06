Die ersten Meisterschaften im BMX-Freestyle

Die BMX-Fahrer befinden sich auf der Überholspur. Bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio dürfen erstmals auch die Freestyler um Medaillen springen und fahren. Die Olympia-Premiere verleiht dieser jungen Sportart auch in Österreich Rückenwind, in St.Pölten fanden am Wochenende die ersten Meisterschaften statt.