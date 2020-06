Die Darts-Elite kommt nach Österreich

Auch Phil Taylor wird kommen. Nicht der englische Fußball-Spieler (geboren 1917); auch nicht der englische Schlagzeuger der Heavy-Metal-Band Motörhead (geboren 1954); sondern Phil "The Power" Taylor (geboren 1960), der Meister der Pfeile, der 15-fache Weltmeister, der in seiner Karriere allein an Preisgeldern 5,5 Millionen Euro verdient hat – das veranschaulicht den Stellenwert dieses Mannes recht deutlich.



"The Power" ist ein Superstar in England, er steht auf einer Stufe mit dem Fußballer David Beckham, Snooker-Künstler Ronnie O’Sullivan und dem Sänger Robbie Williams, der ebenfalls aus Stoke-on-Trent stammt. Williams schenkte Taylor übrigens einen "Brit Award", den er bekommen hatte – die Auszeichnung für den besten Song des Jahres.



Gut möglich, dass Phil Taylor nicht einmal durch Wiener Neustadt spazieren kann, ohne erkannt zu werden. Er hat weltweit Anhänger, die ihm vor allem um den Jahreswechsel die Daumen drücken, wenn er in unseren Wohnzimmern vorbeischaut.



Der TV-Sender Sport1 überträgt die PDC-WM seit 2005 live, die Stimmung im Londoner Alexandra Palace muss bombastisch sein, wenn Taylor einmarschiert und von Snap "The Power" aus den Boxen dröhnt; wenn Zähler-Legende Russ Bray mit seiner rauen Paolo-Conte-Stimme "Onehundertandeighty" ins Mikrofon schreit; wenn die Niederländer ausgepfiffen werden, aber nur ein bisschen, weil die Briten ja faire Sportsmänner sind.