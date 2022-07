Die Danube Dragons sind Österreichs Football-Meister

Die Danube Dragons sind zum zweiten Mal österreichischer Meister im American Football. Das Team von Headcoach Michael Hönig entschied am Samstagabend in der St. Pöltner NV Arena das Duell in der Austrian Bowl XXXVII mit den Vienna Vikings mit 51:29 (24:14) für sich. Den im Finale favorisierten „Drachen“ gelang damit eine perfekte Saison, sie hatten im Grunddurchgang ihre zehn Spiele allesamt gewonnen und diesen in den Play-offs zwei weitere folgen lassen.

Mann des Finalspiels war der erst im Saison-Finish verpflichtete Dragons-Running-Back Silas Nacita, der US-Import erzielte fünf Touchdowns und wurde zum Final-MVP („most valuable player“) gewählt. Auch sein Landsmann und Quarterback Chad Jeffries, der Liga-MVP dieses Jahr, schaffte es einmal in die Endzone der Vikings. „Ich denke, die Jungs haben es sich mehr als verdient. Da fließt so viel Herzblut herein, wir haben uns das in den letzten Jahren hart erarbeitet“, freute sich Hönig im ORF über den Triumph.