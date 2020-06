Die Briten haben ein Ballsport-Problem

Bei den Briten gibt es nur einen Spieler, der für Handball tatsächlich Verständnis aufbringt. Er heißt Steven Larsson, besitzt den schwedischen sowie norwegischen Pass und hat wie Reserve-Tormann Parker einen englischen Vater. Er wurde im ersten Gruppenspiel nach einem Foul an Karabatic ausgeschlossen, obwohl er den französischen Star gar nicht berührt hatte. Das Hirn der Mannschaft war weg, gerade so, als verstecke man den Ugandern die Eisstöcke. So müssen Hühner aussehen, wenn sie aufgescheucht werden. Arm, irgendwie. Und trotzdem wurde jede gelungene Aktion von den Zuschauern bejubelt, gerade so, als hätten die Fußballer soeben 3:1 gegen die Vereinigten Arabischen Emirate gewonnen.