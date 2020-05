Die Bahn ist sein Leben

Georg Tazreiter, 23 Jahre

Geboren: 4. März 1986

Wohnort: Purgstall an der Erlauf/NÖ

Größe/Gewicht: 1,73 m/64 kg

Familienstand: ledig

Verein: NÖ-RadUnion

Trainer: Ernst Schilling, Eduard Schmid, Ernst Tazreiter

Beruf: Radfahrer



Größte Erfolge:

* Staatsmeister im Madison 2009 (gemeinsam mit Andreas Müller)

* Vize-Staatsmeister im Punkterennen 2009

* 9. Platz EM Omnium in Alkmaar 2007

* 1. Platz Europacup Scratch U23 in Wien 2006

* 2. Platz Europacup Madison U23 in Wien 2006

* 8. Platz WM Madison in Los Angeles 2004

* 5. Platz EM Scratch in Valencia 2004