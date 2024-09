Uralt-Rekord gebrochen: Gogl-Walli schrieb österreichische Leichtathletik-Geschichte

Susanne Gogl-Walli lief beim Diamond-League-Meeting in Zürich über 400 m eine neue österreichische Bestzeit. Die Oberösterreicherin benötigte 50,60 Sek. über die Stadionrunde und blieb zwei Hundertstel unter dem bisherigen Rekord von Karoline Käfer aus dem Jahr 1977. Gogl-Walli, die bei Olympia in Paris die Uralt-Bestmarke in 50,67 Sek. knapp verpasst hatte, musste sich am Letzigrund nur der Norwegerin Henriette Jaeger (50,49) beugen.