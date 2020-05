Deutschland ist der große EM-Favorit

Dabei musste die Auswahl den achtfachen Europameister Christian Süß verletzt vorgeben, dabei wurde im dritten Vorrundenspiel den Topstars Owtscharow und Boll eine Pause gegönnt. Letzterer, mit 13 EM-Goldmedaillen der erfolgreichste Spieler des Kontinents, konnte in Ruhe seine Facebook-Seite auf den neuesten Stand bringen, während seine jungen Kollegen die Slowaken mit 3:0 aus der Halle schossen. "War kurz und schmerzlos", ließ Timo Boll seine Fangemeinde wissen.



Auch in der Einzelkonkurrenz, die am Donnerstag beginnt, ist Boll der ganz große Favorit, obwohl der 30-Jährige weiß: "Es gibt viele, die gierig sind, mich zu schlagen." Erst recht nach seiner Bronzemedaille bei der WM im Mai - der ersten für einen Europäer seit sechs Jahren. Ab dem Viertelfinale war er in Rotterdam als Europäer der letzte seiner Art.



Freilich gibt es auch Momente, in denen Technik-Freak Boll (er nennt stets das neueste Handy sein eigen) glücklich sein wird, dass nicht alles wie bei den Chinesen abläuft: Einst kassierte ein Spieler aus der Volksrepublik eine Ohrfeige, weil beim gemeinsamen Abendessen sein Handy geklingelt hatte.