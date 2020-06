Ein Ex-NBA-Profi malt für George Clooney

Einst galt er als Dunking-Künstler, der 196 cm große Mann aus dem texanischen Kleinstädtchen mit dem indianischen Namen Waxahachie. Dem Basketball hat Desmond Mason vor einigen Jahren den Rücken gekehrt, nach dem er in der Saison 2009/10 ganze fünf Mal aufs Parkett gelaufen war. Damals war er 32. Erst 32 muss man eigentlich sagen, denn in der besten Basketball-Liga der Welt, der NBA, erwägt man ein Karriereende erst in der zweiten Hälfte des vierten Jahrzehnts. Mason hatte aber einen Plan. Doch dazu kommen wir später.

Der für seine Sprunggewalt bekannte Small Forward/Shooting Guard wurde beim NBA-Draft 2000 an hoher 17. Stelle zu den Seattle SuperSonics gedraftet. Im kommenden Jahr wusste jeder Basketball-Fan, wer Desmond Mason ist. Beim alljährlichen All-Star-Game nahm er am prestigeträchtigen Dunking-Bewerb statt und gewann ihn auch auf spektakuläre Art und Weise. So ein Erfolg gibt einem den nötigen Auftrieb.

Bereits in seinem dritten Profijahr zählte der ehemalige Student der Oklahoma State University zu den Leistungsträgern der Sonics. Mit seinen Werten - 14,1 Punkte, 6,4 Rebounds und 2,4 Assists pro Partie - schnupperte er an der Beletage der Liga. Von Seattle ging es zu den Milwaukee Bucks, wo er in der Saison 2004/05 mit 17,2 Punkten pro Spiel seinen besten Karrierewert erreichte. In den Jahren darauf wechselte er mehrmals den Klub, an seine alte Form sollte er nicht mehr herankommen. Es schien so, als hätte er das in seiner Rookie-Saison mit NBA-Papst David Stern geführte Gespräch stets im Hinterkopf gehabt.