Der unbedingte Glaube an den Erfolg

Am Ende stemmen die Spieler des UHK Krems tatsächlich den Meisterpokal in die Höhe. Und das zum ersten Mal seit 42 Jahren. Ein Moment, an den vor einigen Monaten noch niemand im Verein so wirklich gedacht hat. Trainer Ibish Thaqi übte sich im Understatement. Sein Team sei „noch so jung und unerfahren“ und da „müsse man erst sehen, wie weit es tatsächlich geht“.

Für den Trainer ist es natürlich eine erfolgreiche Saison. Doch für Thaqi ist es vor allem eines: ein Beweis. „Wir haben gesehen, dass die Linie, die wir vor zwei Jahren ausgesucht haben, funktioniert. Da haben wir nicht gewusst, ob es der richtige Weg ist, aber schlussendlich war es die richtige Entscheidung.“