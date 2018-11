Der Tiroler Gipfelsieg über den Tibeter Giganten

Wie etwa den ersten Abschnitt mitten in der Nacht in Angriff zu nehmen. „Weil untertags immer wieder Eislawinen und Steine runter kommen.“ Ein geschickter Schachzug von Lama war es auch, im ersten Biwak in 6400 Metern Höhe gleich 24 Stunden auszuharren. „Da habe ich sehr viel Kraft getankt.“ Und schließlich fand der Tiroler auch an der bislang unbekannten letzten Steilwand die richtige Route. „Es ist alles aufgegangen, das heißt auch, dass sehr viel zusammen gespielt hat. Denn du hast dort oben keinen Spielraum, es dürfen keine Fehler passieren“, erklärt Lama.