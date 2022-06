Der radelnde Professor sammelt 1,2 Millionen Euro Spenden

Das Ziel war nicht unbescheiden: In zwölf Tagen wollte Kurt Matzler die 4.800 Kilometer beim Race Across America mit 52.000 Metern Höhendifferenz hinter sich bringen. Und dazu wollte er auch Spenden für den Kampf gegen Kinderlähmung sammeln. Als er aber das Ziel in Annapolis erreicht hatte, da war der radelnde Professor völlig sprachlos. Seine erste Teilnahme als Solofahrer brachte er in elf Tagen, acht Stunden und neun Minuten hinter sich. Und: Er sammelte 1,2 Millionen Euro für die Ausrottung der Kinderlähmung.

Der 52-jährige Matzler, wissenschaftlicher Leiter an der Universität Innsbruck und einer der 40 besten Strategieprofessoren der Welt, war zuvor vier Mal in Teams der Mannschaft Rotary Raams Polio beim RAAM unterwegs. Nun wurde er von zwölf Betreuern rund um die Uhr unterstützt. "Seit 2016 ist Rotary International mit einem Team beim RAAM vertreten, und heuer war mein Ziel, eine Million Euro für die Ausrottung der Kinderlähmung zu sammeln. Schlussendlich haben wir durch die Unterstützung von Rotary, der Bill Gates-Stiftung und vielen Firmen 1,2 Millionen Euro erreicht", freute sich Matzler. "Ich bin total überwältigt und kann meine Gefühle noch gar nicht in Worte fassen. Die letzten Tage waren so intensiv, und mit dem sechsten Platz hätte ich vor dem Rennen nie gerechnet."