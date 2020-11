Der Olympia-Traum des Surfers Jonas Bachan

Eine Olympia-Teilnahme würde sich in seinem Lebenslauf auch gut machen. Wenn nicht in Tokio, dann vielleicht bei den Sommerspielen in Paris 2024. Da beginnen die Augen des Surfers wieder zu leuchten. Es wird zwar nicht in seiner Heimat am Atlantik um den Olympiasieg gesurft, dafür aber auf Tahiti in Französisch-Polynesien. Teahupoo ist in der Szene wie Wembley im Fußball, die Wellen rollen in atemberaubender Schönheit über das Riff.

Vielleicht spielt Bachan dort die Rolle seines Lebens.