Der neue Spielstil lässt Wacker Innsbruck alt aussehen

Das vogelwilde Treiben auf dem Platz erweckte erneut den Eindruck, dass der radikale Kurswechsel von Daxbachers defensiverer Grundausrichtung zu Grumsers stürmischerem Stil die Mannschaft auf dem falschen Fuß erwischt hat. Auch weil Wacker nicht unbedingt die Spielertypen hat, um diesen am taktischen Reißbrett so modern wirkenden Plan auf dem Feld in die Tat umzusetzen.

Die erhoffte Stabilität haben die Änderungen bislang jedenfalls nicht gebracht, ganz im Gegenteil, das Abwehrverhalten war in den letzten beiden Partien alles andere als bundesligareif. Vor allem den Routiniers unterlaufen immer wieder haarsträubende Fehler: So gab Kapitän Christoph Freitag mit einem unmotivierten Rückpass eine Vorlage für Kalajdzics Treffer zum 1:0, wie kein Admiraner sie besser machen hätte können.

„Es fehlt die Zuteilung und die Entschlossenheit“, kritisiert Thomas Grumser. Ein Eingeständnis, das beim Tabellenschlusslicht die Alarmglocken schrillen lassen müsste. Sportvorstand Alfred Hörtnagl flüchtet sich derweil in Durchhalteparolen: „Wir müssen jetzt den Kopf hochhalten, die Brust rausstrecken und zusammenrücken.“