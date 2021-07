Der Marathon-Opa

Mit Sport jedoch ist im Alter fast alles möglich, die Wissenschaft bestätigt das. "Mit Training kann man den Verlust der Leistungsfähigkeit bremsen", sagt Sportwissenschaftlerin Marietta Sengeis vom IMSB in der Südstadt. "Der Körper eines alten Menschen ist genau so trainierbar, wie der eines jungen. Allerdings reagiert ein alter Sportler auf einen Trainingsreiz etwas träger."



Untersuchungen der Kölner Sporthochschule ergaben nach einem gezielten Krafttraining bei 90-Jährigen Leistungszuwächse von 150 Prozent. Bei den Senior Olympics im Juni 2011 waren 15.000 Athleten am Start, keiner davon war jünger als 50. Kein Medikament hat eine derart umfassende Wirkung wie regelmäßiger Sport: Er schützt vor Herzinfarkt und Schlaganfall, er stärkt die Knochen, verbessert die Laune, lässt tiefer schlafen und verlängert das Leben.



Wie auch jenes von Fauja Singh. Zwei Monate nach seinem 100. Geburtstag erschien im Juni seine Biografie: Turbaned Tornado.



In seiner Altersklasse hat Fauja Singh alle Rekorde gebrochen. Welche Ziele sich der rüstige Greis noch setzen kann? Vielleicht ist ihm Stefaan Engels ein Vorbild. Der 49-jährige Belgier lief 365 Marathons an 365 aufeinander folgenden Tagen. Auch sein Name steht im Guinness-Buch der Rekorde.