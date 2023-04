Lauf der Zeit: Wie der Vienna City Marathon zur Volksbewegung wurde

Laufen ist der einfachste Sport der Welt: Schuhe anziehen und raus ins Freie (okay, zumindest an eine Hose sollte man auch denken). Aus einem Trend für Ausdauernde und Grenzgänger ist längst eine "Volksbewegung" geworden, deren große Massenkundgebung am Sonntag steigt. Beim Vienna City Marathon (ab 8.30 Uhr/live ORF1) wartet die Mehrheit der fast 40.000 Teilnehmer auf der Reichsbrücke auf den Startschuss.

Dass heuer die 40. Auflage des Events begangen wird, freut Veranstalter und Stadt, die dank prognostizierten Sonnenscheins am Vormittag beste Werbeaufnahmen erhält.