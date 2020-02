Der bewegliche Entertainer: Djokovic ist zurück auf dem Thron

Was zeichnet den besten Hartplatz-Spieler der Welt aus? In erster Linie der Return und das Umschaltspiel von Defensive auf Offensive. Weil Djokovic als der beweglichste aller Spieler gilt. Tägliche yoga-ähnliche Übungen sorgen dafür. „Diese Flexibilität hat an und für sich jedes Kind, sie geht allerdings mit dem Alter verloren, wenn man nicht täglich daran arbeitet“, erzählt sein ehemaliger Tiroler Fitnesstrainer Gebhard Gritsch, der den Serben nach dem Wimbledon-Triumph verließ.