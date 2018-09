Denksport Klettern: Mit dem Kopf durch die Wand

In den letzten Tagen vor der WM war Jakob Schubert ganz besonders auf der Hut. Bloß keine unbedachten Aktionen, nur ja im Alltag kein unnötiges Risiko eingehen. Man soll ja den Verletzungsteufel nicht an die Wand malen, aber so ein kleiner Schnitt in den Finger ist beim Kochen schnell passiert. „So etwas wäre verhängnisvoll, das kann dir die WM kosten“, sagt Jakob Schubert. „Die Finger und die Haut der Kletterer sind etwas sehr Kostbares. Das ist ähnlich wie bei einem Klavierspieler.“

Jakob Schubert ist, wenn der Vergleich erlaubt ist, der Virtuose unter den Sportkletterern. Der 27-jährige Tiroler ist für seine Fingerfertigkeit bekannt, wo andere in der Steilwand oft alle Hände voll zu tun haben, bewegt sich Schubert gerne mit spielerischer Leichtigkeit und Eleganz. Nicht von ungefähr ist der Weltmeister von 2012 aktuell die Nummer eins im Lead-Klettern – und damit heute auch der Topfavorit bei der Medaillenjagd in Innsbruck (13 Uhr Semifinale, 19 Uhr Finale, jeweils live ORF Sport+).

Der Lokalmatador weiß, was bei der Heim-Weltmeisterschaft von ihm erwartet wird. Und er setzt sich auch selbst die Latte sehr hoch. „Das ist der wichtigste Wettkampf, den ich in meiner Karriere geklettert bin. Das große Ziel kann nur die Goldmedaille sein“, sagt Schubert.