Daviscup: Und nun hat Thiem den Matchball

Die gute Nachricht: Der österreichische Tennis-Verband und Veranstalter Herwig Straka dürfen auch am Sonntag mit einem vollen Haus auf dem Grazer Messegelände rechnen. Weil Österreichs Doppel, und das ist die weniger guter Nachricht, sein Spiel gestern Nachmittag verloren hat.

Oliver Marach und Jürgen Melzer konnten den Schwung der guten Einzelpartien vom Freitag nicht mitnehmen. In einem Doppel mit einem Durchschnittsalter von 35,5 Jahren sahen der 38- und der 37-Jährige gegen Lleyton Hewitt (37 Jahre) und Doppel-Spezialist John Peers (30) vor allem zu Beginn alt aus, am Ende gab es einen 6:1-6:4-3:6-7:5-Sieg der Australier nach 3:03 Stunden Spielzeit. Damit sind heute erneut die Herren Dominic Thiem, der auf Alex De Minaur oder John Millman (11 Uhr, live ORF Sport +) trifft, und Dennis Novak, der im Anschluss voraussichtlich von Jordan Thompson gefordert wird, an der Reihe. Thiem kann dabei den Aufstieg in die Weltgruppe klarmachen. Günter Bresnik kam nicht nach Graz, war aber begeistert von den Leistungen seiner Schützlinge am Freitag. „Das war von beiden sehr gut.“