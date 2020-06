Daviscup-Team zeigt sich kämpferisch

Statistiken sollten den Österreichern egal sein, denn zumindest die Auswärtsbilanz in der Weltgruppe gibt wenig Anlass zur Freude. Dem Sieg in Spanien stehen nämlich sieben Niederlagen gegenüber.

2009 waren die Österreicher nicht allzu weit vom zweiten Erfolg entfernt. In Garmisch-Partenkirchen gewann Stefan Koubek sein Auftaktmatch gegen Rainer Schüttler, Jürgen Melzer führte gegen Philipp Kohlschreiber mit 2:0 in Sätzen und 4:2 in Games und hatte eine komfortable 2:0-Führung auf dem Schläger – am Ende siegten doch wieder die Deutschen.

Im Play-off haben die Österreicher zuletzt außer in Chile fast überall gewonnen. Fulminant war das 3:2 gegen Großbritannien 2008 – auf dem heiligen Rasen von Wimbledon. Welch Ehre. In der Weltgruppe war es aber vorbei mit der Herrlichkeit.