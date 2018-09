Daviscup: ÖTV-Team bei Rückkehr in Weltgruppe gegen Chile

Österreichs Davis-Cup-Team trifft bei der Rückkehr in die Weltgruppe 2019 zu Hause auf Chile. Spieltermin der neu geschaffenen Qualifikationsrunde ist am 1. und 2. Februar 2019. Österreich hat alle drei bisherigen Begegnungen mit Chile verloren, zuletzt im Weltgruppen-Play-off 2009 in Rancagua mit 2:3.

Daher haben Dominic Thiem und Co. auch wie zuletzt in Graz beim 3:1-Erfolg über Australien Heimrecht. Der Sieger der Partie qualifiziert sich für das erstmals ausgetragene Final-Turnier mit 18 Nationen vom 18. bis 24. November.

Neuer Modus

Dort geht es zunächst in sechs Dreier-Gruppen los, die sechs Gruppensieger plus die zwei besten Gruppen-Zweiten qualifizieren sich für das Viertelfinale. Danach folgen das Halbfinale und das Endspiel. Gespielt wird in beiden Phasen nur noch auf zwei Gewinnsätze. In der Qualifikationsrunde werden vier Einzel und ein Doppel, beim Finale zwei Einzel und Doppel ausgetragen.