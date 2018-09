Daviscup-Kader steht: Jürgen Melzer für Peya im Doppel

Österreichs Daviscup-Team für das mit Spannung erwartete Heimspiel gegen Australien steht: Kapitän Stefan Koubek nominierte am Dienstag Dominic Thiem, Dennis Novak, Gerald Melzer, Oliver Marach und Jürgen Melzer. Das Weltgruppen-Play-off in Graz geht vom 14. bis 16. September in Szene. Der erste von drei Spieltagen im 6.000 Fans fassenden Messezentrum ist bereits ausverkauft.

Damit ist auch die Entscheidung gefallen, wer den verletzten Alexander Peya im Doppel ersetzt. Koubek entschied sich gegen Philipp Oswald und für den routinierten ÖTV-Daviscup-Spieler Jürgen Melzer. Eine Wahl, die dem Kärntner nicht leicht gefallen ist. "Es tut mir sehr leid für Ossi, solche Entscheidungen fallen mir sehr schwer", sagte Koubek. "Jürgen hat mehr Erfahrung, er ist auf dem tiefen langsamen Sand von hinten kompakter. Die Wahrscheinlichkeit, dass man auf diesem Belag viele Breaks bekommt und deshalb auch viele machen muss, ist groß. Deshalb ist auch wichtig, dass viele gute Returns kommen. Da hat Jürgen mehr Möglichkeiten."

Für Jürgen Melzer ist es seine bereits 35. Einberufung und das Doppel wird sein 75. Match für Österreich. "Er ist der Patriot schlechthin", so Koubek, der auch glaubt, dass die Australier im Doppel mit dem ehemaligen Weltranglisten-Ersten Lleyton Hewitt als Playing Captain im Doppel antreten werden. "Dann stehen einander zwei 37-Jährige gegenüber, die im Einzel beide Top Ten waren."