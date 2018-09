Daviscup: Ein großes Abenteuer und eine bittere Abfuhr

„Viele hatten einen Sieg der Australier prognostiziert, uns war aber klar, dass wir mit Tom und Horsti auf Sand Favoriten waren. Nur die Höhe war überraschend. Am Ende habe ich Cash so sauer wie selten erlebt“, erinnert sich Alexander Antonitsch an den Beginn eines Tennis-Booms. „Ein paar Monate zuvor hatten wir in Zell am See gegen Großbritannien vor Verwandten und Bekannten gespielt, im Wiener Dusika-Stadion dann vor einem enthusiastischen Publikum.“

Zwei Monate später gab es erneut ein Volksfest, ebenfalls im Dusika-Stadion, als Skoff in einer Rekord-Partie Mats Wilander, den Spieler des Jahres 1988, nach 6:04 Stunden mit 6:7, 7:6, 1:6, 6:4, 9:7 schlug. Österreich verlor gegen Schweden aber unter dem damaligen Kapitän Filip Krajcik, der 2001 viel zu früh verstarb, dennoch mit 2:3.