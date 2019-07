Bernal, Sagan und Co.: Das war die Tour de France 2019

Emanuel Buchmann

Schon lange war ein Deutscher im Gesamtklassement nicht mehr so weit vorne zu finden wie der Bergspezialist vom Bora-Hansgrohe-Team. Der 26-Jährige zeigte mit Rang vier auf und überzeugte vor allem auf den steilen Anstiegen in den Pyrenäen und in den Alpen. „Ich bin noch nicht am Ende“, kündigt Emanuel Buchmann an.