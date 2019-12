Das war das Sportjahr 2019, Teil IV: Jubel bei Thiem und Team

6. Der Spanier Marc Marquez sichert sich im Motorrad-Grand-Prix von Thailand mit einem Sieg vorzeitig seinen sechsten WM-Titel in der MotoGP-Klasse.

6. Die Tirolerin Christine Wolf feiert in Gurgaon bei Neu-Delhi ihren ersten Erfolg auf der Golf-Europa-Tour der Damen.

6. Dominic Thiem holt in Peking seinen 15. Karriere-Titel. Der 26-jährige Niederösterreicher bezwingt im Finale als Topfavorit den als Nummer drei gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas 3:6,6:4,6:1.

10./13. Das ÖFB-Team macht große Schritte in Richtung EM-2020-Teilnahme. Österreich gewinnt im Wiener Happel-Stadion gegen Israel 3:1. Die von Andreas Herzog betreuten Israelis gehen in der 34. Minute durch ein Traumtor von EM-Quali-Topgoalgetter Eran Zahavi in Führung. Den Gastgebern gelingt durch die Treffer von Valentino Lazaro (41.), Martin Hinteregger (56.) und Marcel Sabitzer (88.) noch die Wende. Auswärts gegen Slowenien folgt in Ljubljana durch ein Tor von Stefan Posch (21.) ein 1:0-Erfolg.

12. Der kenianische Lauf-Star Eliud Kipchoge erreicht in Wien sein großes Ziel: Der 34-Jährige legt die 42,195-km-Distanz in einem eigens für ihn organisierten Rennen in 1:59:40 Stunden zurück und durchbricht damit als erster Mensch im Marathon die 2-Stunden-Schallmauer.